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Вратарь «Динамо» Лещук – о карьере в Европе: «Больше всего хочется в Англию»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своих амбициях поиграть в европейском клубе.

– Прямо стремишься в Европу?

– Я бы съездил, посмотрел, как все там устроено. Больше всего хочется в Англию. Может, там все не заладится, не потяну уровень и нагрузки – но пока не съезжу, не пойму.

– В футболке «Манчестер Юнайтед» ты уже фоткался.

– А как они побеждали в Лиге чемпионов, видел вживую. «Динамо» из каждого года академии взяло по лучшему игроку и раздало билеты.

Мы сидели на фанатке «Челси», а я с остальными ребятами болел за «МЮ».

Нам-то все равно, но родителям, которые сидели с нами, было боязно: радовались голу Роналду и победе по пенальти, а вокруг чужие фанаты.

  • Лещуку сейчас 26 лет.
  • В этом сезоне он пропустил 2 гола в 8 матчах.
  • Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2129

    Беспонтий 3 часа назад

    с такой фамилией
    да с распростёртыми объятьями на темзу матушку реку
    надо только чаще и больше пи*деть

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