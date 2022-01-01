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«Ньюкасл» связался с Коутиньо. Он хочет перехватить игрока у «Астон Виллы»

«Ньюкаслу» интересен Филиппе Коутиньо, ныне выступающий за «Астон Виллу». Клуб вышел на бразильца с целью подписать его летом.

Коутиньо арендован «Астон Виллой» у «Барселоны» до лета, и она тоже хочет заполучить игрока на постоянный контракт.

  • Ожидается, что Коутиньо будет продан «Барселоной» за 40 миллионов евро.
  • 29-летний игрок провел в сезоне АПЛ 16 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
  • В мире нет ни одного клуба с владельцами богаче, чем у «Ньюкасла».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Goal

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