«Ньюкаслу» интересен Филиппе Коутиньо, ныне выступающий за «Астон Виллу». Клуб вышел на бразильца с целью подписать его летом.

Коутиньо арендован «Астон Виллой» у «Барселоны» до лета, и она тоже хочет заполучить игрока на постоянный контракт.

Ожидается, что Коутиньо будет продан «Барселоной» за 40 миллионов евро.

29-летний игрок провел в сезоне АПЛ 16 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

В мире нет ни одного клуба с владельцами богаче, чем у «Ньюкасла».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?