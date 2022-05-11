«Динамо» и «Спартак» сыграют в финале Кубка впервые с 1950 года. Тогда крупно победили спартаковцы

Определились финалисты Кубка России. Это «Спартак» и «Динамо», которые разыграют трофей в «Лужниках» 29 мая.

Последний раз в финале Кубка эти команды играли в 1950 году. 3:0 победил «Спартак» на стадионе динамовцев. Игру посетили 70 тысяч зрителей.

«Лужники» примут футбольный матч впервые с сентября.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 9-м.

В последнем очном матче «Спартак» победил «Динамо» на «ВТБ Арене».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?