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«Динамо» и «Спартак» сыграют в финале Кубка впервые с 1950 года. Тогда крупно победили спартаковцы

Определились финалисты Кубка России. Это «Спартак» и «Динамо», которые разыграют трофей в «Лужниках» 29 мая.

Последний раз в финале Кубка эти команды играли в 1950 году. 3:0 победил «Спартак» на стадионе динамовцев. Игру посетили 70 тысяч зрителей.

  • «Лужники» примут футбольный матч впервые с сентября.
  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 9-м.
  • В последнем очном матче «Спартак» победил «Динамо» на «ВТБ Арене».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6614

    Владислав Vlad 55 минут назад

    Нужно повторить....)

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    Рейтинг: +18

    Salt-N-Pepa 2 часа назад

    Желаю завоевать Московскому Динамо первый трофей со времён Бескова. Верим в команду!

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