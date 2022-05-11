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  • Степашин: «Валентина Тимофеевна умела делать всех нас лучше. Мама Валя, мы тебя не забудем»

Степашин: «Валентина Тимофеевна умела делать всех нас лучше. Мама Валя, мы тебя не забудем»

11 мая 2022, 20:57

Бывший премьер-министр России, болельщик «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на новость о смерти вдовы Льва Яшина Валентины Тимофеевны. Ей был 91 год.

«Наверное, ни с кем из большой динамовской семьи я не общался столь часто, сколько с Валентиной Тимофеевной. Кажется, мы знали друг друга всю жизнь. Которая вчера оборвалась, оставив теперь в прошлом наши посиделки с еe фирменным чаем за разговорами о самом разном – житейском, глобальном и, конечно же, о «Динамо».

Вот уж кто переживал за клуб по-настоящему! Да это и не секрет ни для кого. Она словно дышала динамовским воздухом. Всегда была в курсе всех событий. Читала, смотрела, переживала. Самым тяжeлым в последнее время было уговорить еe выбраться на стадион. Здоровье хромало, мягко говоря, а она хотела, чтобы еe видели и помнили только в самой боевой форме.

Но как же не поздравить Антона?! Сама решила приехать. А потом на трибуне были слeзы счастья от переполнявших эмоций. Я такой еe и запомню. Счастливой! От динамовских побед, от близких людей и друзей, от воспоминаний о еe Лeве, увековеченных в книгах, кино, музыке, болельщицкой любви.

Мы планировали встретиться буквально на днях, хотел ей лично передать свою книгу. Теперь вручу еe внучке… Светлая память этой замечательной женщине, которая как никто другой умела делать всех нас лучше. Ну а мы тебя, Мама Валя, не забудем», – сказал Степашин.

  • Валентина Тимофеевна была замужем за экс-вратарем сборной СССР с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался.
  • Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч»
  • Он единственный вратарь, победивший в этой премии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
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