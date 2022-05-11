Валентин Иванов может сменить Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС

Бывший судья ФИФА Валентин Иванов может вернуться на руководящую должность в РФС. Есть вероятность, что он сменит Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета.

Сейчас Хачатурянц также занимает должность президента РПЛ.

Хачатурянц возглавляет судейский комитет РФС с 2019 года.

Иванов был главой департамента судейства и инспектирования РФС в 2013-2016 годах. Он сменил итальянца Роберто Розетти.

Будучи судьей, Иванов работал на чемпионате мира, матчах Лиги чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?