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Валентин Иванов может сменить Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС

Бывший судья ФИФА Валентин Иванов может вернуться на руководящую должность в РФС. Есть вероятность, что он сменит Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета.

Сейчас Хачатурянц также занимает должность президента РПЛ.

  • Хачатурянц возглавляет судейский комитет РФС с 2019 года.
  • Иванов был главой департамента судейства и инспектирования РФС в 2013-2016 годах. Он сменил итальянца Роберто Розетти.
  • Будучи судьей, Иванов работал на чемпионате мира, матчах Лиги чемпионов.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2516

    acor94 32 минуты назад

    У нас есть Федотов. Вот он всех разгонит. Уже хочется посмотреть на эту клоунаду!

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