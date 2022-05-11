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  • Халка могут дисквалифицировать на 12 игр за удар соперника в пах

Халка могут дисквалифицировать на 12 игр за удар соперника в пах

11 мая 2022, 10:53
2

Нападающему бразильского «Атлетико Минейро» Халку грозит 12-матчевая дисквалификация. Во время матча третьего тура чемпионата страны против «Коритибы» (2:2) он ударил соперника в пах, пытаясь сыграть в мяч.

Арбитр ограничился желтой карточкой для Халка.

  • Инцидент будет рассмотрен спортивным судом 18 мая.
  • Возможный срок дисквалификации за такой инцидент – 4-12 игр.
  • Халк в указанном матче с «Коритибой» сделал голевой пас.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Халк
Комментарии (2)
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Давид59
1652260587
Пытался сыграть в мяч, попал в пах. Ну не специально же! Свободу Халку!
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Plyash
1652260936
Если пытался сыграть в мяч,но попал в пах - это несчастный случай,но на 4 игры. Если осознанно нарушал и ударил в пах,то это потолок - на 12 игр.
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