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Халка могут дисквалифицировать на 12 игр за удар соперника в пах

Нападающему бразильского «Атлетико Минейро» Халку грозит 12-матчевая дисквалификация. Во время матча третьего тура чемпионата страны против «Коритибы» (2:2) он ударил соперника в пах, пытаясь сыграть в мяч.

Арбитр ограничился желтой карточкой для Халка.

  • Инцидент будет рассмотрен спортивным судом 18 мая.
  • Возможный срок дисквалификации за такой инцидент – 4-12 игр.
  • Халк в указанном матче с «Коритибой» сделал голевой пас.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:53
Комментарии2
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    Рейтинг: +12290

    playsh 1 час назад

    Если пытался сыграть в мяч,но попал в пах - это несчастный случай,но на 4 игры.
    Если осознанно нарушал и ударил в пах,то это потолок - на 12 игр.

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    Рейтинг: +5599

    Давид59 1 час назад

    Пытался сыграть в мяч, попал в пах. Ну не специально же! Свободу Халку!

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