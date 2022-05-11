Халка могут дисквалифицировать на 12 игр за удар соперника в пах

Нападающему бразильского «Атлетико Минейро» Халку грозит 12-матчевая дисквалификация. Во время матча третьего тура чемпионата страны против «Коритибы» (2:2) он ударил соперника в пах, пытаясь сыграть в мяч.

Арбитр ограничился желтой карточкой для Халка.

Инцидент будет рассмотрен спортивным судом 18 мая.

Возможный срок дисквалификации за такой инцидент – 4-12 игр.

Халк в указанном матче с «Коритибой» сделал голевой пас.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?