Халка могут дисквалифицировать на 12 игр за удар соперника в пах

Нападающему бразильского «Атлетико Минейро» Халку грозит 12-матчевая дисквалификация. Во время матча третьего тура чемпионата страны против «Коритибы» (2:2) он ударил соперника в пах, пытаясь сыграть в мяч.
Арбитр ограничился желтой карточкой для Халка.
- Инцидент будет рассмотрен спортивным судом 18 мая.
- Возможный срок дисквалификации за такой инцидент – 4-12 игр.
- Халк в указанном матче с «Коритибой» сделал голевой пас.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Чемпионат»