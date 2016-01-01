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Экс-агент Абрамов: «Это маразм, что у нас в центре Москвы красавец-стадион, а на нем не играют. Как такое может быть?»

Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, недоволен, что в «Лужниках» редко проводят футбольные матчи.

«Мы дошли до маразма. У нас в центре города один из лучших европейских стадионов – «Лужники». Он стоит, пустует. Там не играют в футбол. Умудрились так сделать. Как такое может быть?

Это красавец-стадион. 80 тысяч зрителей», – напомнил Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • 29 мая в «Лужниках» состоится финал Кубка России.
  • «Лужники» принимали финал чемпионата мира-2018.
  • Последний раз футбол в «Лужниках» был в сентябре, когда сборная России принимала Хорватию (0:0).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 10:25
Комментарии15
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    Рейтинг: +12290

    playsh 58 минут назад

    Отдать стадион детишкам,пусть проводят что-нибудь типа турнира "Кожаный мяч".Будем надеяться,урожай талантов не заставит себя ждать.

    2
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    Рейтинг: +5599

    Давид59 1 час назад

    Действительно безобразие! А теперь ещё реже играть будут. Ох уж эти уефа с фифой!

    1
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    Рейтинг: +14861

    ilichkadr 1 час назад

    Бесспорно, Абрамов прав. Негоже, имея такой стадион и не эксплуатировать его по максимуму. Маракана- домашняя арена клубов «Фламенго» и «Флуминенсе», а также сборной Бразилии всех возрастов. «Ботафого» и «Васко да Гама», несмотря на наличие собственных 40-тысячных стадионов, как правило, проводят «Суперклассико» с другими командами штата именно на «Маракане». Также здесь ежегодно проходят финальные матчи в первенстве Лиги Кариоки.

    3
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    Рейтинг: +11372

    BRO_football 2 часа назад

    С этого года матчи на Лужниках будут проходить ещё реже. Скажите спасибо сами знаете кому.

    3
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    Рейтинг: +422

    (Меня за банили) > BRO_football 1 час назад

    Не знаем? А кому?

    0
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    Рейтинг: +14861

    ilichkadr > BRO_football 1 час назад

    А до этого года в Лужниках был аншлаг? Складывается представление, что стадион реставрировали исключительно для ЧМ-2018, а дальше законсервировали на длительное хранение.

    1
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    Рейтинг: +14861

    ilichkadr > (Меня за банили) 1 час назад

    Собянину......

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    Рейтинг: +11372

    BRO_football > (Меня за банили) 47 минут назад

    Президенту нашему любимому, УЕФА и ФИФА. Все виноваты.

    0
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    Рейтинг: +578

    nelez > (Меня за банили) 46 минут назад

    Путину , а чего скрывать.
    Он заставил русский народ играть в русскую рулетку из которого не выйдут живыми. А ведь все шло к хорошему.

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    Рейтинг: +14861

    ilichkadr > nelez 40 минут назад

    А в Нагорном Карабахе армянский народ в какую рулетку играет и кому спасибо сказать, а nelez?

    0
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    Рейтинг: +14861

    ilichkadr 2 часа назад

    Надо Локомотиву передать. В ближайшие пять лет наверняка не снесут.

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    Рейтинг: +7234

    vladik12 2 часа назад

    В следующем году там будет играть "Торпедо", если выйдет в РПЛ.

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    Рейтинг: +6587

    Из Твери Леха > vladik12 2 часа назад

    заполняемость гарантирована)

    1
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    Рейтинг: +5802

    maygli > Из Твери Леха 45 минут назад

    80 тыс. для 15 млн-ной Москвы тфу, раз плюнуть.
    )))

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    Рейтинг: +7359

    R_a_i_n 2 часа назад

    А кому там играть?

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