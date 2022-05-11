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  • Экс-агент Абрамов: «Это маразм, что у нас в центре Москвы красавец-стадион, а на нем не играют. Как такое может быть?»

Экс-агент Абрамов: «Это маразм, что у нас в центре Москвы красавец-стадион, а на нем не играют. Как такое может быть?»

11 мая 2022, 10:25
14

Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, недоволен, что в «Лужниках» редко проводят футбольные матчи.

«Мы дошли до маразма. У нас в центре города один из лучших европейских стадионов – «Лужники». Он стоит, пустует. Там не играют в футбол. Умудрились так сделать. Как такое может быть?

Это красавец-стадион. 80 тысяч зрителей», – напомнил Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • 29 мая в «Лужниках» состоится финал Кубка России.
  • «Лужники» принимали финал чемпионата мира-2018.
  • Последний раз футбол в «Лужниках» был в сентябре, когда сборная России принимала Хорватию (0:0).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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R_a_i_n
1652255596
А кому там играть?
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vladik12
1652255975
В следующем году там будет играть "Торпедо", если выйдет в РПЛ.
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ilichkadr
1652257156
Надо Локомотиву передать. В ближайшие пять лет наверняка не снесут.
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BRO_football
1652257331
С этого года матчи на Лужниках будут проходить ещё реже. Скажите спасибо сами знаете кому.
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ilichkadr
1652259206
Бесспорно, Абрамов прав. Негоже, имея такой стадион и не эксплуатировать его по максимуму. Маракана- домашняя арена клубов «Фламенго» и «Флуминенсе», а также сборной Бразилии всех возрастов. «Ботафого» и «Васко да Гама», несмотря на наличие собственных 40-тысячных стадионов, как правило, проводят «Суперклассико» с другими командами штата именно на «Маракане». Также здесь ежегодно проходят финальные матчи в первенстве Лиги Кариоки.
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Давид59
1652260421
Действительно безобразие! А теперь ещё реже играть будут. Ох уж эти уефа с фифой!
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Plyash
1652261446
Отдать стадион детишкам,пусть проводят что-нибудь типа турнира "Кожаный мяч".Будем надеяться,урожай талантов не заставит себя ждать.
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