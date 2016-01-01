Экс-агент Абрамов: «Это маразм, что у нас в центре Москвы красавец-стадион, а на нем не играют. Как такое может быть?»

Отдать стадион детишкам,пусть проводят что-нибудь типа турнира "Кожаный мяч".Будем надеяться,урожай талантов не заставит себя ждать.
Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, недоволен, что в «Лужниках» редко проводят футбольные матчи.
«Мы дошли до маразма. У нас в центре города один из лучших европейских стадионов – «Лужники». Он стоит, пустует. Там не играют в футбол. Умудрились так сделать. Как такое может быть?
Это красавец-стадион. 80 тысяч зрителей», – напомнил Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- 29 мая в «Лужниках» состоится финал Кубка России.
- «Лужники» принимали финал чемпионата мира-2018.
- Последний раз футбол в «Лужниках» был в сентябре, когда сборная России принимала Хорватию (0:0).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?