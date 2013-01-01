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«Лацио» отказался продавать Милинковича-Савича за 140 миллионов

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что отклонил 140-миллионное предложение о трансфере полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

«Он не продается. Я отклонил предложение в размере 140 миллионов евро. Я бы спросил Сергея, что он хочет делать, только в случае, если мы получим важное предложение от топ-клуба мирового уровня», – сказал Лотито.

  • Сербский хавбек выступает за «Лацио» с августа 2015 года.
  • В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 45 матчах.
  • Рыночная стоимость Милинковича-Савича – 70 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    fgjjjk 48 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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