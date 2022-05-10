«Лацио» отказался продавать Милинковича-Савича за 140 миллионов

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что отклонил 140-миллионное предложение о трансфере полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

«Он не продается. Я отклонил предложение в размере 140 миллионов евро. Я бы спросил Сергея, что он хочет делать, только в случае, если мы получим важное предложение от топ-клуба мирового уровня», – сказал Лотито.

Сербский хавбек выступает за «Лацио» с августа 2015 года.

В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 45 матчах.

Рыночная стоимость Милинковича-Савича – 70 миллионов евро.

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