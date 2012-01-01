Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

Погба придется пойти на двукратное сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

«Ювентус» готов платить полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба 7-8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Сейчас в английском клубе 29-летний футболист зарабатывает около 15 миллионов за сезон.

Если француз согласится на двукратное сокращение зарплаты, то его возвращение в «Ювентус» станет реальным.

  • В этом сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
  • Его контракт с «МЮ» истекает в июне, он станет свободным агентом.
  • Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.
  • Чемпион мира-2018 уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Погба отказал «Манчестер Сити» (The Athletic) 1
Погба может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» 6
«Реал» может продать Крооса и купить Погба. Перес не хочет продлевать контракт с немцем 5
Источник: сайт Альфредо Педуллы

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11