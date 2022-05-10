Погба придется пойти на двукратное сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

«Ювентус» готов платить полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба 7-8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Сейчас в английском клубе 29-летний футболист зарабатывает около 15 миллионов за сезон.

Если француз согласится на двукратное сокращение зарплаты, то его возвращение в «Ювентус» станет реальным.

В этом сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает в июне, он станет свободным агентом.

Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.

Чемпион мира-2018 уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

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