Погба придется пойти на двукратное сокращение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

«Ювентус» готов платить полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба 7-8 миллионов евро в год плюс бонусы.
Сейчас в английском клубе 29-летний футболист зарабатывает около 15 миллионов за сезон.
Если француз согласится на двукратное сокращение зарплаты, то его возвращение в «Ювентус» станет реальным.
- В этом сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
- Его контракт с «МЮ» истекает в июне, он станет свободным агентом.
- Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.
- Чемпион мира-2018 уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
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Источник: сайт Альфредо Педуллы