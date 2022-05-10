Баринов: «Постараюсь вернуться на поле уже к дерби с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что может вернуться на поле в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо».

«Когда я вернусь на поле? Никакой серьезной травмы у меня нет. Постараюсь вернуться уже к дерби с «Динамо» в субботу», – сказал Баринов.

В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 28 матчах.

Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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