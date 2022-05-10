Лукаку хочет быть ключевым игроком «Челси». Он обсудит свое будущее с Тухелем

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку намерен узнать свою роль в клубе в следующем сезоне.

По информации журналиста Фабрицио Романо, бельгиец планирует обсудить с Томасом Тухелем свое будущее в клубе. Он хочет быть ключевым футболистом «Челси».

В этом сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 41 матче.

В августе 2021 года «Челси» купил его у «Интера» за 113 миллионов евро.

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