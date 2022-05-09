Серия А. «Фиорентина» победила «Рому», Кокорин весь матч провел в запасе

В 36-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Рому» со счетом 2:0.
Победу хозяевам поля принесли голы Николаса Гонсалеса и Джакомо Бонавентуры.
Российский форвард Александр Кокорин был на скамейке запасных, но на поле так и не вышел.
Набрав три очка, «Фиорентина» догнала «Рому» в турнирной таблице Серии А. Они делят с «Аталантой» места с шестого по восьмое.
Италия. Серия А. 36-й тур
Голы: 1:0 – Гонсалес, 5 (с пенальти); 2:0 – Бонавентура, 11.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Бомбардир»