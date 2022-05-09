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Серия А. «Фиорентина» победила «Рому», Кокорин весь матч провел в запасе

В 36-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграла «Рому» со счетом 2:0.

Победу хозяевам поля принесли голы Николаса Гонсалеса и Джакомо Бонавентуры.

Российский форвард Александр Кокорин был на скамейке запасных, но на поле так и не вышел.

Набрав три очка, «Фиорентина» догнала «Рому» в турнирной таблице Серии А. Они делят с «Аталантой» места с шестого по восьмое.

Италия. Серия А. 36-й тур

Фиорентина – Рома – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 5 (с пенальти); 2:0 – Бонавентура, 11.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»

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09.05.2022 23:44
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