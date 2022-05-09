«Бетис» не намерен платить «Реалу» за Себальоса более 7 миллионов

«Реал» и «Бетис» далеки от договоренности по поводу трансфера полузащитника Дани Себальоса.

Мадридский клуб рассчитывает заработать на продаже игрока 10-12 миллионов евро.

Севильцы готовы вернуть собственного воспитанника за 5-7 миллионов.

В этом сезоне Себальос провел 15 матчей и сделал 1 ассист.

Его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.

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