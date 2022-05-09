Агент Джорджевича: «Велика вероятность, что летом Лука вернется в Россию»

Игор Глушевич, агент нападающего «Вайле» Луки Джорджевича, заявил, что его клиент может вернуться в РПЛ.

— Велика вероятность, что в летнее трансферное окно Лука вернется в Россию. Пока конкретных предложений от российских клубов нет. Мы ждем, как сложится ситуация в Дании. Если «Вайле» вылетит, Лука намерен присмотреться к российскому рынку.

— В «Вайле» он получал не так много игрового времени. В чем причина?

— Это техническое решение. Он полностью здоров и находится в хорошей форме. Давайте подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Думаю, в ближайшие 2-3 недели мы примем решение.

— Многие легионеры пытаются уехать из России, многие уже уехали. Повлияет ли геополитическая ситуация на возможное решение Луки?

— Для Луки политика не имеет значения. Футбол — это футбол.

В летом 2021 года «Локомотив» расторг с Джорджевичем контракт.

Черногорец забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах за «Вайле».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?