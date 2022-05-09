Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС по окончании сезона

Глава судейского комитета РФС и глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в ближайшее время перестанет совмещать должности в РФС и РПЛ.

– Как долго вы намерены быть руководителем СК РФС и ЭСК при президенте РФС?

– Еще осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца сезона-2021/22. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС – как человека, который больше остальных погружен в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния.

Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберет нового руководителя судейского комитета РФС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?