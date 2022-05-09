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  • Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС по окончании сезона

Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС по окончании сезона

9 мая 2022, 13:52
2

Глава судейского комитета РФС и глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в ближайшее время перестанет совмещать должности в РФС и РПЛ.

– Как долго вы намерены быть руководителем СК РФС и ЭСК при президенте РФС?

– Еще осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца сезона-2021/22. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС – как человека, который больше остальных погружен в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния.

Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберет нового руководителя судейского комитета РФС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (2)
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paracetamol
1652098628
С приходом Хачатурянца развалилось ВСЕ!
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ofineao@mail.ru
1652116522
Лучше было бы, чтобы РФС вообще отправило в отставку г-на Хачатурянца, человека весьма далекого от футбола и, тем более, судейства. На мой взгляд, Администрации Президента РФ совместно со Счетной Палатой РФ давно пора провести анализ деятельности этой "общественной организации" на предмет эффективности её деятельности и повышения престижа российского футбола как спорта. Согласен, что приход г-на Хачатурянца и его деятельность одновременно на нескольких должностях в РФС привела лишь к сведению счетов с наиболее принципиальными арбитрами.
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