Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС по окончании сезона

Глава судейского комитета РФС и глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что в ближайшее время перестанет совмещать должности в РФС и РПЛ.

– Как долго вы намерены быть руководителем СК РФС и ЭСК при президенте РФС?

– Еще осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца сезона-2021/22. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС – как человека, который больше остальных погружен в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния.

Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберет нового руководителя судейского комитета РФС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Девять клубов поддержали выдвижение Айдамирова на пост главы РПЛ. РФС предлагает Алаева (Иван Карпов) 2
Матюнин допустил 9 существенных ошибок в пользу «Химок» и 1 – в пользу «Крыльев» 3
Хачатурянц: «Планируем обращаться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина» 9
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:52
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +16146

    paracetamol 1 час назад

    С приходом Хачатурянца развалилось ВСЕ!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10106

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Не знал , что унас ещё какая-то реформа проводится.
    Ну всё от лукавого.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11