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Бека-Бека: «Конечно, я останусь в «Локомотиве». Думаю, нам реально выиграть РПЛ в следующем сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека высказался о чемпионских амбициях московской команды и своем будущем в клубе.

– Мы не можем заглядывать в будущее, говоря о чемпионстве в следующем сезоне, никто не знает, что произойдет. Мы должны находиться выше в турнирной таблице для чемпионства.

Чтобы стать чемпионами в следующем сезоне, нам нужно много работать, иметь командный дух и быть сфокусированными на цели. Тогда мы увидим, что из этого получится.

Думаю, «Локомотиву» реально выиграть РПЛ в следующем сезоне. Это наша основная задача. Мы хотим выиграть золотые медали и работаем над этим.

– Несмотря на бан российских клубов на европейской арене, ты готов остаться в команде после этого сезона?

– Не придаю большого внимания политике, сфокусирован только на футболе. Я должен становиться только лучше и усердно работать над этим. Конечно, я останусь в «Локомотиве».

  • В этом сезоне «Локомотив» набрал 44 очка в 28 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • Чемпионом России 4-й раз подряд стал «Зенит».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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