Баринов назвал цель «Локомотива» на остаток сезона

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какая задача стоит перед командой в концовке этого сезона.

– Как можешь оценить выступления «Локомотива» в этом году?

– Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.

– Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона?

– Набрать шесть очков в последних двух матча чемпионата.

«Локомотив» набрал 44 очка в 28 турах РПЛ.

Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

Москвичам осталось сыграть с «Динамо» и «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?