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Баринов назвал цель «Локомотива» на остаток сезона

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какая задача стоит перед командой в концовке этого сезона.

– Как можешь оценить выступления «Локомотива» в этом году?

– Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.

– Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона?

– Набрать шесть очков в последних двух матча чемпионата.

  • «Локомотив» набрал 44 очка в 28 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • Москвичам осталось сыграть с «Динамо» и «Крыльями Советов».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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