Баринов назвал цель «Локомотива» на остаток сезона

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какая задача стоит перед командой в концовке этого сезона.
– Как можешь оценить выступления «Локомотива» в этом году?
– Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.
– Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона?
– Набрать шесть очков в последних двух матча чемпионата.
- «Локомотив» набрал 44 очка в 28 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Москвичам осталось сыграть с «Динамо» и «Крыльями Советов».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»