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Хапов сказал, что «Локомотив» назовет имя нового главного тренера

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов после матча с «Рубином» (1:0) дал понять, что в конце сезона он покинет свой пост.

– Пообщались ли со Слуцким после матча?

– Нет, сейчас я с ним не пересекся. Перед игрой просто пожелали друг другу хорошей игры.

– Есть ли желание стать главным тренером «Локомотива»?

– Понимаю, что это техническое назначение. Клуб 5-го числа должен обязательно объявить главного тренера.

  • Хапов стал главным тренером «Локо» в апреле.
  • Ранее он был тренером вратарей.

Почему «Локомотив» возглавил тренер вратарей, который никогда не работал главным. Все дело в лицензии

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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