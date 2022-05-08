Хапов сказал, что «Локомотив» назовет имя нового главного тренера

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов после матча с «Рубином» (1:0) дал понять, что в конце сезона он покинет свой пост.

– Пообщались ли со Слуцким после матча?

– Нет, сейчас я с ним не пересекся. Перед игрой просто пожелали друг другу хорошей игры.

– Есть ли желание стать главным тренером «Локомотива»?

– Понимаю, что это техническое назначение. Клуб 5-го числа должен обязательно объявить главного тренера.

Хапов стал главным тренером «Локо» в апреле.

Ранее он был тренером вратарей.

Почему «Локомотив» возглавил тренер вратарей, который никогда не работал главным. Все дело в лицензии