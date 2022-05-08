Хапов сказал, что «Локомотив» назовет имя нового главного тренера

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов после матча с «Рубином» (1:0) дал понять, что в конце сезона он покинет свой пост.
– Пообщались ли со Слуцким после матча?
– Нет, сейчас я с ним не пересекся. Перед игрой просто пожелали друг другу хорошей игры.
– Есть ли желание стать главным тренером «Локомотива»?
– Понимаю, что это техническое назначение. Клуб 5-го числа должен обязательно объявить главного тренера.
- Хапов стал главным тренером «Локо» в апреле.
- Ранее он был тренером вратарей.
Почему «Локомотив» возглавил тренер вратарей, который никогда не работал главным. Все дело в лицензии
Источник: «Спорт-Экспресс»