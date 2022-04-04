Почему «Локомотив» возглавил тренер вратарей, который никогда не работал главным. Все дело в лицензии

Пропускал семь голов в ЛЧ и покупал пушку за 25 тысяч евро.

«Локомотив» объявил о назначении Заура Хапова главным тренером. Ранее Хапов почти шесть лет подряд тренировал вратарей.

Что известно о Зауре Хапове

• Хапов – бывший вратарь. Был одним из лучших в стране в 1990-е годы, когда играл за «Аланию» и выигрывал с ней чемпионат России.

• Запомнился и в еврокубках с разных сторон. Например, с весом 101 кг сыграл суперматч в Дортмунде, когда «Алания» (в 1993-м – владикавказский «Спартак») выстояла на 0:0. Но и он же пропускал семь голов от «Рейнджерс» в квалификации ЛЧ (2:7).

• Завершал карьеру в чемпионском «Локомотиве», в нем же начал тренировать вратарей. Работал на этой должности с перерывами на «Амкар», «Спартак-Нальчик» и «Анжи».

• С 2016 года снова работал с вратарями «Локо», но после прихода на эту должность Саши Марта в январе 2022-го переместился в отдел селекции, просматривая голкиперов.

• Запомнился тем, как заказал для голкиперов «Локо» пушку для ударов по воротам за 25 тысяч евро. Он был впечатлен этой установкой, когда во время ЧМ-2018 на базе «Локо» тренировалась команда Ирана: «Два дня изучал: она с любой силой и в любую точку бьет».

Почему назначение нетипично для «Локомотива»

Какими были прошлые тренеры:

Маркус Гисдоль – опытный иностранец из Бундеслиги.

Марко Николич – опытный иностранец, работавший до этого с пятью клубами.

Юрий Семин – опытный российский тренер, легенда клуба.

С неопытным специалистом «Локо» работал в середине 2010-х – и.о. тренера Игорь Черевченко выиграл с командой Кубок, а потом, став главным, не добрался до еврокубковой зоны в сезоне-2015/16 (шестое место).

Был даже слух, что уход Черевченко был связан в том числе и с нежеланием «Локомотива» брать тренером вратарей Хапова, но бывший председатель совета директоров Анатолий Мещеряков это опровергал.

Да и до Черевченко были Божович, Кучук и Коусейру – тоже опытные. Билич, пожалуй, в этот список не подходит.

Почему именно Хапов возглавил «Локомотив»

Очевидно, что иностранного тренера сейчас назначить очень сложно, а забрать перед финишем кого-то у другого клуба – почти возможно. Назначение Хапова – компромиссный вариант.

• Дмитрий Булыкин предположил: «Видать, единственный, у кого лицензия PRO, если так решили. Наверное, такую ставку сделали, потому что он давно в «Локомотиве».

• Томас Цорн объяснил: «Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера».

Фактически тренирует «Локомотив» все равно Марвин Комппер. Вероятно, это продолжится и дальше.

В 2021 году он стал ассистентом Гисдоля в «Локо».

В марте 2022-го после ухода Гисдоля был назначен и.о., но потом «Локо» сделал таковым Дмитрия Лоськова.

У Комппера нет лицензии Pro, но он продолжает готовить команду к матчам.

За это время была грандиозная неудача в Кубке (аж 0:4 от «Енисея»), но зато в РПЛ «Локомотив» набрал девять очков в четырех матчах. Он и дальше претендует на призовое место – отстает на шесть очков при игре в запасе (против «Краснодара»).

Хапов после назначения поблагодарил «Локо» за доверие. И добавил: «Хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером. У нас схожее видение футбола, в который должен играть «Локомотив».