Фернандеш: «В игре с «Брайтоном» я не был достоин футболки «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил свою игру в матче 36-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:4). Португалец недоволен.

«Я сыграл недостаточно хорошо, чтобы носить футболку клуба. Я признаю это», – сказал Фернандеш.

«МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).

Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.

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