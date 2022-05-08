Фернандеш: «В игре с «Брайтоном» я не был достоин футболки «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил свою игру в матче 36-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:4). Португалец недоволен.
«Я сыграл недостаточно хорошо, чтобы носить футболку клуба. Я признаю это», – сказал Фернандеш.
- «МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
- В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).
- Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»