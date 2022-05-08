Алексей Березуцкий: «Сейчас мотивировать футболистов ЦСКА гораздо сложнее. У «Динамо» такая же ситуация»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У команды есть проблемы с мотивацией.

– Есть ли у вас претензии к мотивации, к тому, как выкладываются футболисты, и дисциплине у новичков?

– Это следствие того, что происходит, и происходит давно. «Динамо» столкнулось с такой же ситуацией. После марта мы боролись за высокие места. Все понимали, что будет происходить, и сейчас мотивировать футболистов гораздо сложнее. Но это не оправдание в любом случае. Любой профессиональный футболист должен выкладываться независимо от чего-либо.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).

У ЦСКА 1 победа в последних 7 играх.

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