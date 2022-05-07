Владелец «Сочи» Ротенберг: «Наши спортсмены не настолько ниже европейских звезд»

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», высказался о мерах, которые должен принять российский футбол в условиях бана. Он предложил развивать детский спорт.

«Надо ли расширять РПЛ из-за бана УЕФА? Надо расширять детский спорт, это самое главное. Детский спорт, юношеский, академии создавать, чтобы детей поднимать, чтобы растить свой футбол на фоне наших профессиональных спортсменов, которые уже есть. Они не настолько ниже профессионально, чем какие-то европейские звезды.

Хотя понятно, что есть Лионель Месси, Криштиану Роналду, еще какие-то именитые ребята, на которых ровняется наша молодежь», – сказал Ротенберг.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

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Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?