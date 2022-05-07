Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

Владелец «Сочи» Ротенберг: «Наши спортсмены не настолько ниже европейских звезд»

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», высказался о мерах, которые должен принять российский футбол в условиях бана. Он предложил развивать детский спорт.

«Надо ли расширять РПЛ из-за бана УЕФА? Надо расширять детский спорт, это самое главное. Детский спорт, юношеский, академии создавать, чтобы детей поднимать, чтобы растить свой футбол на фоне наших профессиональных спортсменов, которые уже есть. Они не настолько ниже профессионально, чем какие-то европейские звезды.

Хотя понятно, что есть Лионель Месси, Криштиану Роналду, еще какие-то именитые ребята, на которых ровняется наша молодежь», – сказал Ротенберг.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Масалитин – о ситуации в ЦСКА: «Березуцкие потерялись, не понимают происходящее. Команда не играет»
Директор «Сочи» Рубашко: «Мы сильнее ЦСКА. Даже фанаты москвичей говорят о нашем прогрессе»
РПЛ. «Сочи» обыграл ЦСКА в Москве и догнал «Динамо», у ЦСКА 1 победа в последних 7 матчах 51
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.05.2022 23:17
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +865

    Лфшт 1 час назад

    Вы по сравнению с Топ-5 чемпионатами - дно самого глубокого подвала

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11