18-летний Тороп – в составе ЦСКА на матч с «Сочи». Акинфеев в запасе

ЦСКА и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ.
Место в воротах московской команды займет 18-летний Владислав Тороп. Игорь Акинфеев остался в запасе.
ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Карраскаль, Языджи, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Медина, Ушаков, Яковлев.
Сочи: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Жоаозиньо.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Прохин, Бурмистров, Ангбан, Мелкадзе.
- Матч ЦСКА – «Сочи» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Источник: РПЛ