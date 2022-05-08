Соломатин: «ЦСКА не зацепится за медали. Это противно»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). У москвичей одна победа в последних семи встречах.

«Это уже не первая игра, где не получалось абсолютно ничего. Что происходит внутри команды, я не знаю. Нет ни мысли, ни игры, ни других моментов. Если мы за два матча с «Ахматом» и «Сочи» два раза бьeм в створ ворот… И то это нельзя назвать острыми голевыми моментами.

Даже несмотря на отсутствие еврокубков, у ребят должно быть какое-то самолюбие. Надо выходить и играть ради тех людей, которые приходят на стадион. Провал идeт на протяжении второго месяца. Скорее всего, армейцы не зацепятся за медали. Это противно. Особенно после той игры, которую мы увидели после зимнего перерыва», – сказал Соломатин.

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

Москвичам в этом сезоне осталось сыграть с «Краснодаром» (15 мая) и «Ростовом» (21 мая).

ЦСКА планирует заменить главного тренера.

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