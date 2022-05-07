Главные новости дня. «Црвена Звезда» начала переговоры по Дзюбе; судья Матюнин провалил проверку на полиграфе

«Црвена Звезда» вступила в переговоры с Дзюбой.
ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время.
ЦСКА ведет переговоры с «Фенербахче» по трансферу Яндаса. Это желание Гинера (Fanatik).
Матюнин провалил проверку на полиграфе («РБ Спорт»).
Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Беленову.
Гендиректор «Црвены Звезды» – о зарплате Дзюбы: «Сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны».
Суарес готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону».
Егоров: «У «Зенита» две цели: чтобы Дзюба ушел и чтобы ушел не в РПЛ».
Клава Кока выступит на чемпионской вечеринке «Зенита». Ранее она была на «Динамо» и ужинала с Тюкавиным.
Семак не возражает против ухода Дзюбы из «Зенита» (Metaratings).
«Манчестер Сити» согласовал трансфер Холанда за 75 миллионов (Николо Скира).