Главные новости дня. «Црвена Звезда» начала переговоры по Дзюбе; судья Матюнин провалил проверку на полиграфе

«Црвена Звезда» вступила в переговоры с Дзюбой.

ФИФА может сократить продолжительность матчей до 60 минут и ввести чистое время.

ЦСКА ведет переговоры с «Фенербахче» по трансферу Яндаса. Это желание Гинера (Fanatik).

Матюнин провалил проверку на полиграфе («РБ Спорт»).

Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Беленову.

Гендиректор «Црвены Звезды» – о зарплате Дзюбы: «Сделаем все возможное, чтобы обе стороны остались довольны».

Суарес готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

Егоров: «У «Зенита» две цели: чтобы Дзюба ушел и чтобы ушел не в РПЛ».

Клава Кока выступит на чемпионской вечеринке «Зенита». Ранее она была на «Динамо» и ужинала с Тюкавиным.

Семак не возражает против ухода Дзюбы из «Зенита» (Metaratings).

«Манчестер Сити» согласовал трансфер Холанда за 75 миллионов (Николо Скира).