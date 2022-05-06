Клава Кока выступит на чемпионской вечеринке «Зенита». Ранее она была на «Динамо» и ужинала с Тюкавиным

«Зенит» устроит чемпионскую вечеринку для фанатов после матча 28-го тура РПЛ против «Химок». Выступать будет певица Клава Кока.

Мероприятие пройдет на «Газпром Арене» после финального свистка матча.

Матч «Зенит» – «Химки» пройдет завтра, 7 мая.

Клава Кока в этом сезоне посещала матч «Динамо», а также ужинала с его форвардом Константином Тюкавиным.

Аудитория Клавы Коки в телеграме – более 134 тысяч подписчиков.

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