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  • Клава Кока выступит на чемпионской вечеринке «Зенита». Ранее она была на «Динамо» и ужинала с Тюкавиным

Клава Кока выступит на чемпионской вечеринке «Зенита». Ранее она была на «Динамо» и ужинала с Тюкавиным

6 мая 2022, 19:45
19

«Зенит» устроит чемпионскую вечеринку для фанатов после матча 28-го тура РПЛ против «Химок». Выступать будет певица Клава Кока.

Мероприятие пройдет на «Газпром Арене» после финального свистка матча.

  • Матч «Зенит»«Химки» пройдет завтра, 7 мая.
  • Клава Кока в этом сезоне посещала матч «Динамо», а также ужинала с его форвардом Константином Тюкавиным.
  • Аудитория Клавы Коки в телеграме – более 134 тысяч подписчиков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (19)
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portero
1651856925
Кто платит тот и танцует?
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Fusballer
1651857536
Кто это? Зачем Тюкавину эта старуха? Ну если только плтрахать её)))
Ответить
serhio80
1651859263
Аудитория Клавы Коки в телеграме – более 134 тысяч питорских тридварасов. и под вопли коки по давнрей своей питорской традиции устроят групповую содомию на бакланарене
Ответить
шахта Заполярная
1651860189
Какая команда, такие и коки.
Ответить
ilichkadr
1651861033
Зениту только этой Клавы и не хватало. Осталось пригласить её ****** Моргенштерна и вечеринка состоялась! P.S. Покажите этих козлов. придумавших сию вечеринку. Я им лично морду набью!
Ответить
mamba9090909
1651861691
Вот этого я от них не ожидал. Фу!.
Ответить
mutabor0992
1651863750
А потом к Малахову...Тест днк на отцовство делать.гы гы
Ответить
BRO_football
1651864480
И что? Это бизнес, ничего личного. Уверен, что ей плевать на футбол. Если заплатят, то где угодно выступит. Певица из Клавы Коки такая себе, но кого только ни пригласят клубы, чтобы привлечь молодёжь.
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VVM1964
1651870247
А КТО это ???)
Ответить
inzek
1651871784
сразу вспоминается картинка с медведем, который что-то кричит из кустов)
Ответить
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