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Егоров: «У «Зенита» две цели: чтобы Дзюба ушел и чтобы ушел не в РПЛ»

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров считает, что «Зенит» не заинтересован в продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой. Летом он станет свободным агентом.

«Переведeм слова «Црвены Звезды» об интересе к Дзюбе так.

«Нам сказали, что мы его хотим. Денег у нас нет на зарплату, на сколько с ним договорятся, на столько и возьмeм, ведь платить все равно не нам».

Как я понимаю, есть две цели: чтобы Артeм не играл за «Зенит» в следующем сезоне и чтобы против «Зенита» в РПЛ он тоже не играл», – написал Егоров.

  • Помимо «Црвены Звезды» к Дзюбе есть интерес в Турции.
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +103

    kostilio 27 минут назад

    а бомжи боятся теперь его??? хрень полная

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    Рейтинг: +7190

    vladik12 > kostilio 17 минут назад

    Если бы не боялись, не пытались бы сбагрить корешам из Белграда. Сбагрили бы "Сочи", "Оренбургу" или какие там еще сателиты в Росси есть у "Бзенита"...

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