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Экс-агент Дзюбы Сафонов: «Артем уже прилично заработал. «Црвена Звезда» – новый вызов для него»

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, оценил возможный трансфер игрока в сербскую «Црвену Звезду». В Белграде интерес к футболисту уже подтвердили.

— Так решится ли он на переход в «Црвену»?

— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но, в принципе, ничего исключать нельзя.

  • Помимо «Црвены Звезды» к Дзюбе есть интерес в Турции.
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3923

    mutabor0992 34 минуты назад

    Будет та же история,что и с кокориным...Если конечно Црвена звезда решится.

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    Рейтинг: +1603

    Vitaga 1 час назад

    в возрасте Дзюбы менять РПЛ на Сербию смысла нет. в Европе всё будет против него. если ехать то в Азию или к арабам. наверное он сам понимает. если перейдет то пожалеет

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    Рейтинг: +1962

    Беспонтий 2 часа назад

    бывший агент


    всё вывалил
    что за щекой держал

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