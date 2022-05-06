Экс-агент Дзюбы Сафонов: «Артем уже прилично заработал. «Црвена Звезда» – новый вызов для него»

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, оценил возможный трансфер игрока в сербскую «Црвену Звезду». В Белграде интерес к футболисту уже подтвердили.

— Так решится ли он на переход в «Црвену»?

— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но, в принципе, ничего исключать нельзя.

Помимо «Црвены Звезды» к Дзюбе есть интерес в Турции.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

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