Экс-агент Дзюбы Сафонов: «Артем уже прилично заработал. «Црвена Звезда» – новый вызов для него»

Будет та же история,что и с кокориным...Если конечно Црвена звезда решится.
Алексей Сафонов, бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, оценил возможный трансфер игрока в сербскую «Црвену Звезду». В Белграде интерес к футболисту уже подтвердили.
— Так решится ли он на переход в «Црвену»?
— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но, в принципе, ничего исключать нельзя.
- Помимо «Црвены Звезды» к Дзюбе есть интерес в Турции.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?