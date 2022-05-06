Мостовой: «Сочи» не проиграет ЦСКА»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи». Он верит в гостей.

«ЦСКА после бездарной игры с «Ахматом». Я такого давно не видел. Было ощущение, что это не те иностранцы, которые приехали. Поэтому надо как-то реабилитироваться. Мы столько авансов выдали этой команде, которая там четыре раза подряд выиграла. Ощущение, что их кто-то заразил.

«Сочи» — хорошая команда и на ходу. Они стремятся повторить какой-то свой исторический рекорд. Им надо закончить на хорошей ноте. Здесь я жду открытый футбол. ЦСКА после своих поражений должен разозлиться. Но непонятно, в каком состоянии сейчас иностранцы: может, они там сидят с чемоданом уже. Поэтому мне ближе «Сочи»: думаю, они наберут очки», – сказал Мостовой.

Встреча состоится 7 мая в Москве.

«Сочи» идет в РПЛ 3-м, ЦСКА – 4-м.

В 1-м круге «Сочи» разгромил ЦСКА (4:1).

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