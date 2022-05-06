Губерниев – о будущем Дзюбы: «Все в руках Артема. Пусть дерзает. А руки у него крепкие»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Прекрасно! Если сербы ждут, а Артем потянет, то, как мне кажется, это будет хорошая новость. Ему нужно не смотреть на условия контракта, а начать новую футбольную жизнь.

Потянет ли он? С игровой точки зрения. Одно дело, что это сербский чемпионат. Но там же еще нет Сергеева! Некому из основы вытеснять. Поэтому ему должно быть чуть проще. И Семака там тоже нет, и тренер его может ставить в основной состав.

Все в руках Дзюбы! Пусть дерзает, а руки, как мы знаем, у него крепкие», – сказал Губерниев.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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