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Губерниев – о будущем Дзюбы: «Все в руках Артема. Пусть дерзает. А руки у него крепкие»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губрениев прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Прекрасно! Если сербы ждут, а Артем потянет, то, как мне кажется, это будет хорошая новость. Ему нужно не смотреть на условия контракта, а начать новую футбольную жизнь.

Потянет ли он? С игровой точки зрения. Одно дело, что это сербский чемпионат. Но там же еще нет Сергеева! Некому из основы вытеснять. Поэтому ему должно быть чуть проще. И Семака там тоже нет, и тренер его может ставить в основной состав.

Все в руках Дзюбы! Пусть дерзает, а руки, как мы знаем, у него крепкие», – сказал Губерниев.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1876

    Romio-xxx 53 минуты назад

    Завтра ждем ответочку от рукоблуда))))

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    Рейтинг: +1876

    Romio-xxx 53 минуты назад

    Один долбоящер подстебал другого)))))))))))))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +140

    Azenkur 1 час назад

    Ждём публичных извинений от Губера через пару дней.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14775

    ilichkadr 1 час назад

    Ждемс реакцию Дзюбы по рукам Губерниева. Как бы Артёмка ему веслом руки не переломал.

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    Рейтинг: +4575

    neim 2 часа назад

    Впрочем, как и язык у Губера.

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