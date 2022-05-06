Экс-арбитр Федотов: «Кто-то хочет убрать Хачатурянца из судейства руками Матюнина»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о ситуации вокруг судьи Алексея Матюнина, отстраненного от работы.

«Истерика – подходящее слово для Матюнина. Не знаю, замешан он в чем-то или нет, но Матюнин считает, что его несправедливо наказали.

Если этот арбитр говорит громкие слова и обвиняет руководителей в том, что они лоббируют дела «Крыльев Советов, то пусть расскажет, откуда такая информация.

Матюнин просто нападает. Он должен отдавать себе отчет, что его судейская карьера закончилась. Не надо было выносить все грязное белье наружу.

Наверное, кто-то хочет руками Матюнина убрать Хачатурянца и Каманцева из судейства.

Нет ничего такого, чтобы арбитру указали на его ошибки. Если судья чист, то пусть идет на полиграф, а Матюнин пошел в атаку еще до проверки.

Я точно знаю, что Алексея удалили из общего чата арбитров РПЛ», – сказал Федотов.

По информации «РБ Спорт», Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.

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