Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

Экс-арбитр Федотов: «Кто-то хочет убрать Хачатурянца из судейства руками Матюнина»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о ситуации вокруг судьи Алексея Матюнина, отстраненного от работы.

«Истерика – подходящее слово для Матюнина. Не знаю, замешан он в чем-то или нет, но Матюнин считает, что его несправедливо наказали.

Если этот арбитр говорит громкие слова и обвиняет руководителей в том, что они лоббируют дела «Крыльев Советов, то пусть расскажет, откуда такая информация.

Матюнин просто нападает. Он должен отдавать себе отчет, что его судейская карьера закончилась. Не надо было выносить все грязное белье наружу.

Наверное, кто-то хочет руками Матюнина убрать Хачатурянца и Каманцева из судейства.

Нет ничего такого, чтобы арбитру указали на его ошибки. Если судья чист, то пусть идет на полиграф, а Матюнин пошел в атаку еще до проверки.

Я точно знаю, что Алексея удалили из общего чата арбитров РПЛ», – сказал Федотов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Спартак» опубликовал фото Соболева в кепке с изображением дельфина
Захарян, Грулев и Тюкавин – в основе «Динамо»; у «Крыльев» сыграют Ежов, Сарвели и Глушенков 2
КДК РФС отменил красную карточку Апекова в матче «Краснодар» – «Локомотив» 3
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:19
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +16118

    paracetamol 1 час назад

    С Хачиктрянца все и началось, бардак судейский, так что пусть гонят, я за!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63405

    portero 2 часа назад

    засудил Крылья , рыло запачкал и завизжал , ведь его один хрен не поймали...
    сегодня с Динамо опять Крылья засудят. опять всё замнут потихому, зачем визжать как матюнин....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3138

    serhio80 2 часа назад

    хорошо хоть не грязными ручищами шлюбы)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11