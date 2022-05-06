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  • Экс-арбитр Федотов: «Кто-то хочет убрать Хачатурянца из судейства руками Матюнина»

Экс-арбитр Федотов: «Кто-то хочет убрать Хачатурянца из судейства руками Матюнина»

6 мая 2022, 14:19
3

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о ситуации вокруг судьи Алексея Матюнина, отстраненного от работы.

«Истерика – подходящее слово для Матюнина. Не знаю, замешан он в чем-то или нет, но Матюнин считает, что его несправедливо наказали.

Если этот арбитр говорит громкие слова и обвиняет руководителей в том, что они лоббируют дела «Крыльев Советов, то пусть расскажет, откуда такая информация.

Матюнин просто нападает. Он должен отдавать себе отчет, что его судейская карьера закончилась. Не надо было выносить все грязное белье наружу.

Наверное, кто-то хочет руками Матюнина убрать Хачатурянца и Каманцева из судейства.

Нет ничего такого, чтобы арбитру указали на его ошибки. Если судья чист, то пусть идет на полиграф, а Матюнин пошел в атаку еще до проверки.

Я точно знаю, что Алексея удалили из общего чата арбитров РПЛ», – сказал Федотов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот Федотов Игорь Матюнин Алексей
Комментарии (3)
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serhio80
1651836229
хорошо хоть не грязными ручищами шлюбы)
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portero
1651836287
засудил Крылья , рыло запачкал и завизжал , ведь его один хрен не поймали... сегодня с Динамо опять Крылья засудят. опять всё замнут потихому, зачем визжать как матюнин....
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paracetamol
1651842648
С Хачиктрянца все и началось, бардак судейский, так что пусть гонят, я за!
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