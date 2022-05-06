Матюнина удалили из рабочего чата арбитров (Игорь Федотов)

Судью Алексея Матюнина исключили из рабочего чата арбитров, сообщает бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

«Ему ограничили доступ к информации не просто так. Делаем вывод, что там все серьезно», – написал Федотов в телеграме.

По информации «РБ Спорт», Матюнин провалил проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

VAR-ассистент Матюнина Павел Шадыханов успешно прошел полиграф.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?