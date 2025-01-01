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Матюнина удалили из рабочего чата арбитров (Игорь Федотов)

Судью Алексея Матюнина исключили из рабочего чата арбитров, сообщает бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

«Ему ограничили доступ к информации не просто так. Делаем вывод, что там все серьезно», – написал Федотов в телеграме.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10

    ustal1951 38 минут назад

    Неужели за матюги...

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    Рейтинг: +14773

    ilichkadr 40 минут назад

    Исключили из рабочего чата арбитров, чтобы он и там чего-нибудь не пристойного не наработал?

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    Рейтинг: +5290

    Павелий 59 минут назад

    Ждём аналогичные новости про Мешкова и Безбородова!

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