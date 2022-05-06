Петржела: «Ваноли должен уйти из «Спартака». Он позорит народную команду»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о главном тенере «Спартака» Паоло Ваноли.

«Думаю, Ваноли должен уйти из «Спартака», он позорит народную команду. «Спартак» должен бороться за золотые медали, а не за 10-е место. Это ненормально для красно-белых», — сказал Петржела.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Он сменил Руя Виторию.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?