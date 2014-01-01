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Петржела: «Ваноли должен уйти из «Спартака». Он позорит народную команду»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о главном тенере «Спартака» Паоло Ваноли.

«Думаю, Ваноли должен уйти из «Спартака», он позорит народную команду. «Спартак» должен бороться за золотые медали, а не за 10-е место. Это ненормально для красно-белых», — сказал Петржела.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Он сменил Руя Виторию.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 09:18
Комментарии5
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    Рейтинг: +10077

    Alekxei Z. 12 минут назад

    Клоун , это ты позорил Зенит , просиживая всё в казино.
    Каким же надо офигенным специалистом быть , чтобы Аршаву левым защитником поставить. Ты легенда дурости !
    Ваноли тренер не ахти какой , но всё в чемпионате было проиграно ещё осенью , Виторией.
    Даже газпромовский ЭСК признавал три тура подряд ошибки судей, а это минус какое-то количество очков.
    Игра команды не сбалансирована, самый худший тайм и самый лучший видим в одной игре. Это нонсенс !!! Тренера стоит убрать , но позор ту не при чём.
    Ну и последнее, с составом Зенита ( в данный момент ) в РПЛ никто не может сравнится, так что истинное место Спартака 2-4.
    Частным клубам такие трансферы как у Зенита не выгодны , элементарно не окупятся, ну а с бюджетников и спроса нет.
    Зенит ( Газ

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    Рейтинг: +10077

    Alekxei Z. > Alekxei Z. 4 минуты назад

    Зенит ( Газпром ) не подотчётная организация, там рентабельностью не пахнет.
    Строим самый дорогой стадион , самый дорогой и не нужный газопровод , всё по Х.
    При этом все руководящие должности ( РФС и РПЛ ) занимают выходцы из Газпрома.
    Как в нашей стране нарушить эту экономико-политическую гегемонию ???
    Конкуренция в РПЛ может возродиться только с отъездом легионеров.
    Поживём увидим.

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    Рейтинг: +7793

    piligrim1986 32 минуты назад

    тебя забыли спросить

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    Рейтинг: +13392

    Fusballer 51 минуту назад

    Дело не только в тренере. Позорит команду прежде всего руководство.

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    Рейтинг: +6737

    nik55 > Fusballer 36 минут назад

    ты будешь содержать клуб ?

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