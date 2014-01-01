Петржела: «Ваноли должен уйти из «Спартака». Он позорит народную команду»

Клоун , это ты позорил Зенит , просиживая всё в казино.
Каким же надо офигенным специалистом быть , чтобы Аршаву левым защитником поставить. Ты легенда дурости !
Ваноли тренер не ахти какой , но всё в чемпионате было проиграно ещё осенью , Виторией.
Даже газпромовский ЭСК признавал три тура подряд ошибки судей, а это минус какое-то количество очков.
Игра команды не сбалансирована, самый худший тайм и самый лучший видим в одной игре. Это нонсенс !!! Тренера стоит убрать , но позор ту не при чём.
Ну и последнее, с составом Зенита ( в данный момент ) в РПЛ никто не может сравнится, так что истинное место Спартака 2-4.
Частным клубам такие трансферы как у Зенита не выгодны , элементарно не окупятся, ну а с бюджетников и спроса нет.
Зенит ( Газ
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о главном тенере «Спартака» Паоло Ваноли.
«Думаю, Ваноли должен уйти из «Спартака», он позорит народную команду. «Спартак» должен бороться за золотые медали, а не за 10-е место. Это ненормально для красно-белых», — сказал Петржела.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Он сменил Руя Виторию.
- Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?