Лига конференций. «Рома» выбила «Лестер», «Фейеноорд» удержал преимущество над «Марселем»

Завершились ответные полуфинальные матчи Лиги конференций.

«Рома» после выездной ничьей (1:1) победила «Лестер» на своем поле и отправилась в финал турнира.

Вторым финалистом стал «Фейеноорд», обыгравший по сумме двух встреч «Марсель».

Лига конференций. 1/2 финала. Ответные матчи

Рома (Италия) – Лестер (Англия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Абрахам, 11.

Первый матч – 1:1.

Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0

Первый матч – 2:3.

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Результаты Лиги конференций

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