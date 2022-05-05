Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
3 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России

Лига конференций. «Рома» выбила «Лестер», «Фейеноорд» удержал преимущество над «Марселем»

Завершились ответные полуфинальные матчи Лиги конференций.

«Рома» после выездной ничьей (1:1) победила «Лестер» на своем поле и отправилась в финал турнира.

Вторым финалистом стал «Фейеноорд», обыгравший по сумме двух встреч «Марсель».

Лига конференций. 1/2 финала. Ответные матчи

Рома (Италия) – Лестер (Англия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Абрахам, 11.

Первый матч – 1:1.

Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0

Первый матч – 2:3.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Моуринью установил два рекорда благодаря выходу «Ромы» в финал Лиги конференций
Где смотреть «Рома» – «Лестер»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 5 мая 1
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.05.2022 23:59
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4277

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Игра Ромы оставила приятное впечатление. Абрахам крут. Вместе с тем соперник в финале не подарок. Дома выбить Марсель это сильно. Будет интересно , а сегодня Рим радуется

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +155

    Феникс 28 1 час назад

    Моур когда то нос воротил от Лиги Европы, а сейчас рад что в финал Лиги Конференций вышел.))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11