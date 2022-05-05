Лига конференций. «Рома» выбила «Лестер», «Фейеноорд» удержал преимущество над «Марселем»

Завершились ответные полуфинальные матчи Лиги конференций.
«Рома» после выездной ничьей (1:1) победила «Лестер» на своем поле и отправилась в финал турнира.
Вторым финалистом стал «Фейеноорд», обыгравший по сумме двух встреч «Марсель».
Лига конференций. 1/2 финала. Ответные матчи
Рома (Италия) – Лестер (Англия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Абрахам, 11.
Первый матч – 1:1.
Марсель (Франция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0
Первый матч – 2:3.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Бомбардир»