Ари – об отстранении России: «Зачем УЕФА так поступил? Такие решения не сделают мир лучше»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
– Я без проблем даже сейчас перейду в российский клуб.
– Когда узнали о решении УЕФА, как отреагировали?
– Это неправильное решение. Зачем УЕФА так поступил? Это же политическая тема. Такие решения не сделают мир лучше. Это очень плохо. Это скажется на футболистах, на сборной России.
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Источник: «РБ Спорт»