Ари – об отстранении России: «Зачем УЕФА так поступил? Такие решения не сделают мир лучше»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

– Я без проблем даже сейчас перейду в российский клуб.

– Когда узнали о решении УЕФА, как отреагировали?

– Это неправильное решение. Зачем УЕФА так поступил? Это же политическая тема. Такие решения не сделают мир лучше. Это очень плохо. Это скажется на футболистах, на сборной России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?