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Ари – об отстранении России: «Зачем УЕФА так поступил? Такие решения не сделают мир лучше»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

– Я без проблем даже сейчас перейду в российский клуб.

– Когда узнали о решении УЕФА, как отреагировали?

– Это неправильное решение. Зачем УЕФА так поступил? Это же политическая тема. Такие решения не сделают мир лучше. Это очень плохо. Это скажется на футболистах, на сборной России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10061

    Alekxei Z. 20 минут назад

    Интересно , а как он относится к тому , что в России слово " МИР " запретили ?

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