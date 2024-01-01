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Семак: «Постараемся в оставшихся матчах не давать преимущество командам, которым нужны очки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы про заключительную часть сезона, чемпионский коридор, отстранение от еврокубков и продление контракта с клубом.

«На сегодняшний день мы не планируем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита-2» к основному составу.

Постараемся соблюсти футбольный фейр-плей и не давать в оставшихся матчах преимущество тем командам, которым нужны очки.

Чемпионский коридор – не российская традиция, но вещь неплохая.

Конечно, мы огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон. Нам остается только продолжать работать и совершенствовать свою игру.

Мой личный контракт – меньшее, что меня сейчас интересует. Нам предстоят три матча, к которым нужно хорошо подготовиться», – сказал Семак.

  • «Зениту» осталось сыграть с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».
  • Петербуржцы на прошлой неделе досрочно стали чемпионами.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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