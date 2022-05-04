Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

«Зенит» выиграл РПЛ самым возрастным составом за последние четыре сезона

Средний возраст игроков «Зенита» в этом сезоне составляет 26,8 года. Это больше, чем в предыдущих трех чемпионских сезонах.

  • Сезон-2021/22: 26,8 лет (3-е место в РПЛ), самый возрастной – Михаил Кержаков (35 лет);
  • Сезон-2020/21: 25,1 лет (10-е место), самый возрастной – Юрий Жирков (36 лет);
  • Сезон-2019/20: 25,9 лет (7-е место), самый возрастной – Юрий Жирков (35 лет);
  • Сезон-2018/19: 26,4 лет (5-е место), самый возрастной – Александр Анюков (35 лет).

«Зенит» оформил четвертое подряд чемпионство на прошлой неделе.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Процент владения мячом «Зенита» в этом сезоне РПЛ выше, чем в трех предыдущих чемпионских сезонах
Каррера: «Хотел бы посоревноваться с «Зенитом». Например, в качестве тренера «Спартака» 10
Генич: «Я был более чем в *** от слов Дзюбы в мой адрес» 9
Источник: «Гол»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.05.2022 22:57
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11