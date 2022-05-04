«Зенит» выиграл РПЛ самым возрастным составом за последние четыре сезона

Средний возраст игроков «Зенита» в этом сезоне составляет 26,8 года. Это больше, чем в предыдущих трех чемпионских сезонах.

Сезон-2021/22: 26,8 лет (3-е место в РПЛ), самый возрастной – Михаил Кержаков (35 лет);

Сезон-2020/21: 25,1 лет (10-е место), самый возрастной – Юрий Жирков (36 лет);

Сезон-2019/20: 25,9 лет (7-е место), самый возрастной – Юрий Жирков (35 лет);

Сезон-2018/19: 26,4 лет (5-е место), самый возрастной – Александр Анюков (35 лет).

«Зенит» оформил четвертое подряд чемпионство на прошлой неделе.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут