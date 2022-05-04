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РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 миллиарда рублей в год

РФС подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии. Соответствующие документы были представлены на заседании попечительского совета союза.

«Субъектами поддержки, по версии РФС, помимо него должны, в частности, стать профессиональные футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

Предложения, уже согласованные с Минфином:

  • НДФЛ. Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта;
  • Взносы во внебюджетные фонды. Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%. Уравнение субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН);
  • Освобождение от налога на прибыль/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы. Снижение налоговой нагрузки в случае извлечения прибыли субъектами футбола. Зачет прибылей и убытков в соответствии с особенностью учета трансферных контрактов футбольных клубов;
  • Обнуление НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах. Эта мера должна «повысить конкурентоспособность субъектов футбола на рынке рекламы за счет снятия косвенного дополнительного налогового бремени с контрактов». Кроме того, это должно исправить «дисбаланс» субъектов футбола между превалирующими доходами с НДС и превалирующими расходами без НДС, который негативно влияет на возможность возмещать НДС.

Источники дополнительных доходов будут приносить не менее 23 миллиардов рублей ежегодно, предполагают в РФС. В качестве таких источников называются:

  • Отчисления от букмекеров (плюс 9,2 миллиарда рублей). В документе содержится предложение «вернуть первоначальную формулировку закона о базе отчислений – 1,5% от пари».
  • Отчисления от табака и алкоголя (плюс 13,8 миллиарда рублей). Согласно предложению РФС, необходимо внедрить отчисления на развитие спорта, «компенсирующие вред здоровью от использования указанной продукции». Союз называет базу расчета – «5% от акцизов».

Прогнозирование изменений доходов и расходов РФС в самом союзе считают «проблематичным», поскольку его партнеры только «анализируют положение, пересматривают стратегические планы, логистические цепочки, объемы и форматы маркетинговых инвестиций», – сообщает РБК.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: РБК

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Комментарии10
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    Рейтинг: +1678

    _Kesh_Suntar_ 27 минут назад

    Не было бы счастья, да несчастье помогло! )))

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    Рейтинг: +16650

    Garrincha58 45 минут назад

    да самая нужная отрасль в стране нуждающаяся в господдержке блин....

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    Рейтинг: +7171

    vladik12 > Garrincha58 34 минуты назад

    Ну а что Вы предлагаете? Все бросить и закрыть футбол на клюшку? Нет, так не пойдет.

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    Рейтинг: +2826

    Enter2006 > vladik12 28 минут назад

    Да, сейчас именно так! Лучше простым детям подарить покушать йогурты за эти деньги, чем обеспечивать футболистов. Да! Вот такое время. "закрыть футбол на клюшку?" - так по сути уже произошло...

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    Рейтинг: +884

    Юрэс > vladik12 14 минут назад

    Да НАХ этот футбол с ГОЛОДНЫМ НАРОДОМ !!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2826

    Enter2006 47 минут назад

    РФС предложил господдержку на 23 миллиарда рублей в год? Ну если у РФС есть эти деньги - ну поддерживайте. Госденьги людей налогоплательщиков не смейте трогать!!!

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    Рейтинг: +24192

    bset 50 минут назад

    Надо бедным футболистам помочь, от налогов их освободить. Ну а нам можно и повысить, чтобы компенсировать дыры в бюджете.

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    Рейтинг: +85

    kostilio 55 минут назад

    и чего изменится ?? как футбол был в говне ,так все будет)))

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    Рейтинг: +138

    RealDiMoNMadrid 58 минут назад

    Для начала нужно избавиться от запредельного уровня коррупции: откаты, отмывание, кумовство и т.д. Выигранные деньги лучше использовать для оплаты работы детских тренеров и детских футбольных школ. Грубо говоря, на данный момент нужно забыть про профессиональный футбол в России и начать всё сначала, с самых низов

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    Рейтинг: +2826

    Enter2006 1 час назад

    Никаких "господдержек"! Ужмутся, или тогда мне тоже господдержку в миллион! Затрахали бюджет пилить! Чем простые люди - не люди?

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