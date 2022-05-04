РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 миллиарда рублей в год

РФС подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии. Соответствующие документы были представлены на заседании попечительского совета союза.

«Субъектами поддержки, по версии РФС, помимо него должны, в частности, стать профессиональные футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

Предложения, уже согласованные с Минфином:

НДФЛ . Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта;

. Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта; Взносы во внебюджетные фонды . Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%. Уравнение субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН);

. Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%. Уравнение субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН); Освобождение от налога на прибыль /использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы. Снижение налоговой нагрузки в случае извлечения прибыли субъектами футбола. Зачет прибылей и убытков в соответствии с особенностью учета трансферных контрактов футбольных клубов;

/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы. Снижение налоговой нагрузки в случае извлечения прибыли субъектами футбола. Зачет прибылей и убытков в соответствии с особенностью учета трансферных контрактов футбольных клубов; Обнуление НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах . Эта мера должна «повысить конкурентоспособность субъектов футбола на рынке рекламы за счет снятия косвенного дополнительного налогового бремени с контрактов». Кроме того, это должно исправить «дисбаланс» субъектов футбола между превалирующими доходами с НДС и превалирующими расходами без НДС, который негативно влияет на возможность возмещать НДС.

Источники дополнительных доходов будут приносить не менее 23 миллиардов рублей ежегодно, предполагают в РФС. В качестве таких источников называются:

Отчисления от букмекеров (плюс 9,2 миллиарда рублей) . В документе содержится предложение «вернуть первоначальную формулировку закона о базе отчислений – 1,5% от пари».

. В документе содержится предложение «вернуть первоначальную формулировку закона о базе отчислений – 1,5% от пари». Отчисления от табака и алкоголя (плюс 13,8 миллиарда рублей) . Согласно предложению РФС, необходимо внедрить отчисления на развитие спорта, «компенсирующие вред здоровью от использования указанной продукции». Союз называет базу расчета – «5% от акцизов».

Прогнозирование изменений доходов и расходов РФС в самом союзе считают «проблематичным», поскольку его партнеры только «анализируют положение, пересматривают стратегические планы, логистические цепочки, объемы и форматы маркетинговых инвестиций», – сообщает РБК.

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