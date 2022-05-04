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  • РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 миллиарда рублей в год

РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на 23 миллиарда рублей в год

4 мая 2022, 18:23
11

РФС подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии. Соответствующие документы были представлены на заседании попечительского совета союза.

«Субъектами поддержки, по версии РФС, помимо него должны, в частности, стать профессиональные футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

Предложения, уже согласованные с Минфином:

  • НДФЛ. Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта;
  • Взносы во внебюджетные фонды. Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%. Уравнение субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН);
  • Освобождение от налога на прибыль/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы. Снижение налоговой нагрузки в случае извлечения прибыли субъектами футбола. Зачет прибылей и убытков в соответствии с особенностью учета трансферных контрактов футбольных клубов;
  • Обнуление НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах. Эта мера должна «повысить конкурентоспособность субъектов футбола на рынке рекламы за счет снятия косвенного дополнительного налогового бремени с контрактов». Кроме того, это должно исправить «дисбаланс» субъектов футбола между превалирующими доходами с НДС и превалирующими расходами без НДС, который негативно влияет на возможность возмещать НДС.

Источники дополнительных доходов будут приносить не менее 23 миллиардов рублей ежегодно, предполагают в РФС. В качестве таких источников называются:

  • Отчисления от букмекеров (плюс 9,2 миллиарда рублей). В документе содержится предложение «вернуть первоначальную формулировку закона о базе отчислений – 1,5% от пари».
  • Отчисления от табака и алкоголя (плюс 13,8 миллиарда рублей). Согласно предложению РФС, необходимо внедрить отчисления на развитие спорта, «компенсирующие вред здоровью от использования указанной продукции». Союз называет базу расчета – «5% от акцизов».

Прогнозирование изменений доходов и расходов РФС в самом союзе считают «проблематичным», поскольку его партнеры только «анализируют положение, пересматривают стратегические планы, логистические цепочки, объемы и форматы маркетинговых инвестиций», – сообщает РБК.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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Enter2006
1651677935
Никаких "господдержек"! Ужмутся, или тогда мне тоже господдержку в миллион! Затрахали бюджет пилить! Чем простые люди - не люди?
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RealDiMoNMadrid
1651678178
Для начала нужно избавиться от запредельного уровня коррупции: откаты, отмывание, кумовство и т.д. Выигранные деньги лучше использовать для оплаты работы детских тренеров и детских футбольных школ. Грубо говоря, на данный момент нужно забыть про профессиональный футбол в России и начать всё сначала, с самых низов
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kostilio
1651678354
и чего изменится ?? как футбол был в говне ,так все будет)))
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Enter2006
1651678826
РФС предложил господдержку на 23 миллиарда рублей в год? Ну если у РФС есть эти деньги - ну поддерживайте. Госденьги людей налогоплательщиков не смейте трогать!!!
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Garrincha58
1651678953
да самая нужная отрасль в стране нуждающаяся в господдержке блин....
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_Kesh_Suntar_
1651680050
Не было бы счастья, да несчастье помогло! )))
Ответить
Боцман59rus
1651681715
_и так на шее сидят, но под шумок еще хотят ... не маленькие *** пососете>)))
Ответить
САДЫЧОК
1651683022
Хотят замутить народные бабосики ! Нужно строже проверить , этот муравейник !
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