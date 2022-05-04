Каттани – об уходе Ваноли: «У «Спартака» есть тренер и на следующий сезон, и на сезон-2023/24»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера клуба.

«У «Спартака» есть главный тренер — и не только на этот сезон, но и на следующий. И я уверен, что на сезон-2023/24 тоже.

Вместе с этим тренером мы работаем, исходя из клубной стратегии на будущее. Любые другие комментарии излишни, тем более что цели на этот сезон ещe открыты», – сказал Каттани.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Он сменил Руя Виторию.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

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