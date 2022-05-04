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  • Главные новости дня. «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным, Месси пригрозил покинуть «ПСЖ» в случае прихода Роналду

Главные новости дня. «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным, Месси пригрозил покинуть «ПСЖ» в случае прихода Роналду

4 мая 2022, 01:08
2

Абрамович требует от «Челси» 1,5 миллиарда, которые дал в долг. Продажа клуба на грани срыва.

Кристенсен подпишет контракт с «Барсой» на 5 лет с зарплатой 5 миллионов в год (AS).

Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы.

Месси пригрозил покинуть «ПСЖ» в случае подписания Роналду (El Nacional).

Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита».

Анчелотти: «После «Реала» я, вероятно, закончу карьеру».

«Бавария» продлила контракт с Мюллером.

Агент Языджи: «ЦСКА выкупит Юсуфа за 11 миллионов, срок контракта – 3 года».

«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным после первых сборов (Metaratings).

«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала»: «Это попытка издевательства».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Enter2006
1651643583
Ну что вы так обижаете Месси, ну дайте ему ещё один ЗМ и не пускайте Роналду в клуб, бяки! ))
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САДЫЧОК
1651648047
Сейчас Месси обычка ! Зря , он так !
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