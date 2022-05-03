Анчелотти: «После «Реала» я, вероятно, закончу карьеру»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти допустил, что мадридский клуб станет последним в его карьере.
«После «Реала» я, вероятно, закончу карьеру. Но если клуб захочет, чтобы я остался на десять лет, буду работать здесь десять лет.
В будущем возможно я поработаю с национальной сборной. Канада? Почему нет? Я был бы не против», – сказал 62-летний итальянец.
- Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года.
- В этом сезоне мадридцы досрочно выиграли Примеру и взяли Суперкубок Испании.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо