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Анчелотти: «После «Реала» я, вероятно, закончу карьеру»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти допустил, что мадридский клуб станет последним в его карьере.

«После «Реала» я, вероятно, закончу карьеру. Но если клуб захочет, чтобы я остался на десять лет, буду работать здесь десять лет.

В будущем возможно я поработаю с национальной сборной. Канада? Почему нет? Я был бы не против», – сказал 62-летний итальянец.

  • Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года.
  • В этом сезоне мадридцы досрочно выиграли Примеру и взяли Суперкубок Испании.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +566

    Xiko 35 минут назад

    62 года только? Ну лет 5 можно еще поработать, такой опытный тренер нужен сейчас Реалу.

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