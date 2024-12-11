Анчелотти назвал незаменимого игрока «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выделил незаменимого футболиста команды.

«Мы не можем провести ротацию Феде Вальверде, он ключевой игрок для нас.

Я могу думать об отдыхе игроков только тогда, когда нет травмированных игроков. У нас таких было много», – сказал Анчелотти.

26-летний уругваец стоит 130 миллионов евро.

В этом сезоне Феде не пропустил ни матча.

«Реал» купил Вальверде у «Пеньяроля» в 2016 году за 5 миллионов евро.

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