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Месси пригрозил покинуть «ПСЖ» в случае подписания Роналду (El Nacional)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не хочет играть вместе с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

34-летний аргентинец готов уйти, если клуб во время межсезонья подпишет 37-летнего португальца.

Месси считает, что они несовместимы с Роналду, и не намерен делить с ним главную роль в проекте. При этом сам Криштиану не против выступать в одной команде с Лионелем.

  • В этом сезоне Месси забил 9 мячей и сделал 13 ассистов в 31 игре за «ПСЖ».
  • Роналду провел за «МЮ» 37 матчей, отличился 24 голами и 3 результативными передачами.

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Источник: El Nacional

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Комментарии2
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    Рейтинг: +22750

    DOCTOR PENALTY 7 минут назад

    Наконец-то французы нашли способ как избавиться от "великого"!

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    Рейтинг: +9722

    "supermax" 29 минут назад

    канеш несовместимы...один за все клубы голы колотит ...другой лишь жалкая тень самого себя без барсы...зассал месси

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