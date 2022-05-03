Месси пригрозил покинуть «ПСЖ» в случае подписания Роналду (El Nacional)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не хочет играть вместе с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

34-летний аргентинец готов уйти, если клуб во время межсезонья подпишет 37-летнего португальца.

Месси считает, что они несовместимы с Роналду, и не намерен делить с ним главную роль в проекте. При этом сам Криштиану не против выступать в одной команде с Лионелем.

В этом сезоне Месси забил 9 мячей и сделал 13 ассистов в 31 игре за «ПСЖ».

Роналду провел за «МЮ» 37 матчей, отличился 24 голами и 3 результативными передачами.

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