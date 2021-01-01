«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным после первых сборов (Metaratings)

Санька в Питере себе уже видать ищет бунгалово(((
Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».
По информации Metaratings, итальянский клуб планирует расторгнуть контракт с 30-летним россиянином. Окончательное решение по игроку будет принято после прохождения первых летних сборов.
- В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
- Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.
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