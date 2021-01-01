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«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным после первых сборов (Metaratings)

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».

По информации Metaratings, итальянский клуб планирует расторгнуть контракт с 30-летним россиянином. Окончательное решение по игроку будет принято после прохождения первых летних сборов.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.
  • Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1165

    Дубина 1 час назад

    Санька в Питере себе уже видать ищет бунгалово(((

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