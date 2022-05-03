«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным после первых сборов (Metaratings)

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».

По информации Metaratings, итальянский клуб планирует расторгнуть контракт с 30-летним россиянином. Окончательное решение по игроку будет принято после прохождения первых летних сборов.

В январе 2021 года «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор россиянин поучаствовал в 11 матчах.

Его контракт с итальянским клубом действует до конца сезона-2023/24.

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