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Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал идею организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да.

Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям – «Зениту»!

Кстати, команды так делают во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!» – сказал Каррера.

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.
  • В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +22750

    DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

    Надо организовать, нельзя упускать такую возможность пробить пинка предателю Дзюбе.)

    0
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    Рейтинг: +13365

    Fusballer 23 минуты назад

    Гейропейская традиция.

    0
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    Рейтинг: +13730

    NewLife 1 час назад

    Что-то Массимо стал прилипать к Спартаку и уже дает советы. Мой ему совет наблюдать молча, а Спартак сам решит, что ему делать.

    2
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    Рейтинг: +4122

    мы_не_рабы 1 час назад

    А почему именно в 29 туре, а не 28-м или в 30-м? Логично - в следующей игре, стали чемпионами, пожалуйста. А так не понятно для чего. Лишний раз потешить самолюбие газпромвсёкупил?

    4
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    Рейтинг: +13591

    Skull_Boy 1 час назад

    Каррере следует уже завалить свой е_6лет

    2
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    Рейтинг: +31447

    VVM1964 > Skull_Boy 1 час назад

    А свой завалить не хочешь ?

    2
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    Рейтинг: +9722

    "supermax" 1 час назад

    И следом по этому коридору пустить всех судей рпл

    8
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    Рейтинг: +1859

    Беспонтий 1 час назад

    берём дубину и погнали

    6
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