Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Надо организовать, нельзя упускать такую возможность пробить пинка предателю Дзюбе.)
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал идею организовать чемпионский коридор для «Зенита».
«Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да.
Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям – «Зениту»!
Кстати, команды так делают во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!» – сказал Каррера.
- «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
- В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.
- В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.
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