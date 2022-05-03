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  • Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита»

3 мая 2022, 17:49
16

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал идею организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да.

Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям – «Зениту»!

Кстати, команды так делают во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!» – сказал Каррера.

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.
  • В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Беспонтий
1651589740
берём дубину и погнали
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"supermax"
1651589745
И следом по этому коридору пустить всех судей рпл
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Skull_Boy
1651589819
Каррере следует уже завалить свой е_6лет
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мы_не_рабы
1651590689
А почему именно в 29 туре, а не 28-м или в 30-м? Логично - в следующей игре, стали чемпионами, пожалуйста. А так не понятно для чего. Лишний раз потешить самолюбие газпромвсёкупил?
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NewLife
1651591373
Что-то Массимо стал прилипать к Спартаку и уже дает советы. Мой ему совет наблюдать молча, а Спартак сам решит, что ему делать.
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kostilio
1651595445
Ему совсем скучно что ли ?? какой нахрен коридор принципиальному сопернику))) Каррера совсем уже
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piligrim1986
1651595460
судьи ему пусть организуют
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portero
1651595956
если нет такой традиции , то зачем копировать ?
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Из Твери Леха
1651598157
спартачи два тура в сезон Зениту чемпионский коридор делают)
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JTherry
1651600053
Атлетико отказался делать чемпионский коридор для Реала, обоснованно воспринимая это, как унижение для команды и ее болельщиков... а Каррера и примкнувший к нему, так называемый советник Заремы, Камоцци настаивают на этом "коридоре"... и это при том, что Зарема постоянно критикует бомжей...) Зеленов ясно дал понять, что никакого "коридора" не будет...
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