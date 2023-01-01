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Едвай – о переходе в «Локо»: «Хотел выйти из зоны комфорта. Сделал правильный выбор»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай не жалеет о переходе в московский клуб.

«Переход в «Локомотив» был новым вызовом для меня. Хотелось выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Прошлым летом мне поступило несколько предложений и вариант с «Локомотивом» наиболее соответствовал желаниям. Считаю, что сделал правильный выбор.

Хочу быть частью большого проекта, который создает клуб. Понимал, что придется работать и доказывать, что заслуживаю места в стартовом составе. Здесь очень много талантливых игроков и нужно быть лучшим, чтобы выходить в старте», – сказал Едвай.

  • Едвай куплен «Локомотивом» в 2021 году.
  • 26-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Едвай провел 17 матчей, забил гол.

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Источник: «Матч ТВ»

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