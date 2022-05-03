Едвай – о переходе в «Локо»: «Хотел выйти из зоны комфорта. Сделал правильный выбор»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай не жалеет о переходе в московский клуб.

«Переход в «Локомотив» был новым вызовом для меня. Хотелось выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Прошлым летом мне поступило несколько предложений и вариант с «Локомотивом» наиболее соответствовал желаниям. Считаю, что сделал правильный выбор.

Хочу быть частью большого проекта, который создает клуб. Понимал, что придется работать и доказывать, что заслуживаю места в стартовом составе. Здесь очень много талантливых игроков и нужно быть лучшим, чтобы выходить в старте», – сказал Едвай.

Едвай куплен «Локомотивом» в 2021 году.

26-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Едвай провел 17 матчей, забил гол.

Вспомните все российские клубы за всю историю