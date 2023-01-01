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Сутормин: «Зенит» делает все, чтобы быть похожим на «Баварию». Стремимся к доминированию»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о чемпионстве клуба из Петербурга.

— В Европе мало у кого есть действующая серия из четырех чемпионств подряд. Сходу на ум приходят только «Бавария» и «Зальцбург». Можно ли сказать, что «Зенит» для РПЛ — как «Баварии» для Бундеслиги?

— Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими. Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым и не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.

«Зенит» может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»?

— Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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