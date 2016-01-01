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Агент Баринова – о травме игрока: «Ничего серьезного, рабочий момент»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал состояние своего клиента, получившего травму в матче 27-го тура РПЛ против «Зенит» (3:1).

«Дима испытывал дискомфорт после мартовского сбора национальной команды, если помните, он получил повреждение в тренировочной игре с молодежкой.

В матче с «Зенитом» Дима почувствовал болевые ощущения, поэтому заменился. Сейчас пройдет курсе лечения, а дальше будет видно. Но ничего серьезного, рабочий момент», — сказал Банатин.

  • В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 28 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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