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Карпин: «Надо поругать «Ростов» за первый тайм матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил матч 27-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Ростовчане вели по ходу встречи.

«На первый тайм «Краснодар» вышел выигрывать матч, а мы – просто играть. После перерыва «Ростов» вышел побеждать. Единственное – не хватило забитого мяча, хотя моментов было более чем достаточно. За второй тайм претензий нет, можно только поблагодарить ребят. А вот за первую половину надо, мягко говоря, поругать», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Ростов» не побеждает «Краснодар» в РПЛ с 2014 года.
  • Закончилась 4-матчевая победная серия «Ростова».
  • «Ростов» идет в РПЛ 8-м.

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Источник: Metaratings

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