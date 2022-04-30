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  • Малком вывел «Зенит» вперед в потенциально чемпионском матче против «Локомотива»

Малком вывел «Зенит» вперед в потенциально чемпионском матче против «Локомотива»

30 апреля 2022, 20:21
16

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». На четвертой минуте счет открыл форвард гостей Джирано Керк.

На 28-й минуте счет сравнял нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

На 42-й минуте «Зенит» вывел вперед Малком.

Если «Зенит» победит в матче, то досрочно станет чемпионом.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
  • «Локомотив», если выиграет, поднимется на 5-е место в таблице.
  • «Зенит» не проигрывает в основное время 11 матчей подряд.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кержаков Михаил Сергеев Иван Малком
Комментарии (16)
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vladik12
1651336970
Шиш кабинетным, а не чемпионство в 27-м туре!
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Из Твери Леха
1651338289
после такого в Зенит-2 или Ленинградец
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qawzsexdr
1651339961
Практически все опасные моменты Локомотива, подарил Кержаков.
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ААМ
1651340136
Пока Зенит в порядке, но Кержаков - это что-то.
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rattyboy
1651340334
Да и Алип не уровня "Зенита"
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Бутуз1983
1651341169
Зенит не станет чемпионом в этом туре, согласно регламенту чемпионата. Для чемпионства ему надо за три тура набрать одно очко
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житель СПб
1651341603
Юри надо убирать с этой игры! Запорол уже несколько 100% моментов.
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rattyboy
1651341626
Юрика Альберто тоже в Ленинградец
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rattyboy
1651343254
Ну всё, всех купили...паровоз купили, ментов купили, Урал купили, ВАР купили...И снова чемпионы Всех с победой!!!!
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Вомбат
1651343474
Главное -- Клаудиньо купили. Остальных можно было уже не покупать.
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