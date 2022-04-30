Малком вывел «Зенит» вперед в потенциально чемпионском матче против «Локомотива»

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». На четвертой минуте счет открыл форвард гостей Джирано Керк.
На 28-й минуте счет сравнял нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
На 42-й минуте «Зенит» вывел вперед Малком.
Если «Зенит» победит в матче, то досрочно станет чемпионом.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Локомотив», если выиграет, поднимется на 5-е место в таблице.
- «Зенит» не проигрывает в основное время 11 матчей подряд.
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Источник: Бомбардир.ру