Малком вывел «Зенит» вперед в потенциально чемпионском матче против «Локомотива»

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». На четвертой минуте счет открыл форвард гостей Джирано Керк.

На 28-й минуте счет сравнял нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

На 42-й минуте «Зенит» вывел вперед Малком.

Если «Зенит» победит в матче, то досрочно станет чемпионом.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

«Локомотив», если выиграет, поднимется на 5-е место в таблице.

«Зенит» не проигрывает в основное время 11 матчей подряд.

Вспомните все российский клубы за всю историю