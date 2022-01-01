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Малком вывел «Зенит» вперед в потенциально чемпионском матче против «Локомотива»

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». На четвертой минуте счет открыл форвард гостей Джирано Керк.

На 28-й минуте счет сравнял нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

На 42-й минуте «Зенит» вывел вперед Малком.

Если «Зенит» победит в матче, то досрочно станет чемпионом.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
  • «Локомотив», если выиграет, поднимется на 5-е место в таблице.
  • «Зенит» не проигрывает в основное время 11 матчей подряд.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:21
Комментарии24
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    Рейтинг: +11340

    Вомбат 28 минут назад

    Главное -- Клаудиньо купили. Остальных можно было уже не покупать.

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    Рейтинг: +519

    rattyboy 32 минуты назад

    Ну всё, всех купили...паровоз купили, ментов купили, Урал купили, ВАР купили...И снова чемпионы
    Всех с победой!!!!

    2
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    Рейтинг: +519

    rattyboy 59 минут назад

    Юрика Альберто тоже в Ленинградец

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    Рейтинг: +15405

    житель СПб 59 минут назад

    Юри надо убирать с этой игры! Запорол уже несколько 100% моментов.

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    Рейтинг: +19258

    Аvenger > житель СПб 35 минут назад

    "- А потому что Коля Тараскин (Юри Алберто) молодой ишо. А потом Коля Тараскин не знает шесть правил Глеба Жеглова (Артёма Дзюбы)"

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10

    Бутуз1983 1 час назад

    Зенит не станет чемпионом в этом туре, согласно регламенту чемпионата. Для чемпионства ему надо за три тура набрать одно очко

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    Рейтинг: +607

    Fju-2 > Бутуз1983 43 минуты назад

    Станет.

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    Рейтинг: +519

    rattyboy 1 час назад

    Да и Алип не уровня "Зенита"

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    Рейтинг: +3526

    ААМ 1 час назад

    Пока Зенит в порядке, но Кержаков - это что-то.

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    Рейтинг: +919

    qawzsexdr 1 час назад

    Практически все опасные моменты Локомотива, подарил Кержаков.

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    Рейтинг: +3531

    Питерский князь 1 час назад

    Даешь 6:1!

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    Рейтинг: +6418

    Semenycch 1 час назад

    Кержаков в этом матче не понятно за какую команду играет.

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